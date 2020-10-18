Müller neler yapıyor! Perşembe attı, Cumartesi attı...

Bayern Münih, adeta fiziksel sınırları zorluyor. Milli Takım maçlarının ardından 15 Ekim Perşembe akşamı Düren ile deplasmanda maça çıkan Bayern Münih, 46 saat sonra yine deplasmanda Arminia Bielefeld'e karşı oynadı. 31 yaşındaki Thomas Müller, iki maçta da oynadı ve gol attı. Biyonik adam Müller bu sezon 6 resmi maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

15.10.2020 Düren maçı kadrosu ve 17.10.2020 Bielefeld maçı kadrosu







