Son dakika haberi ile Gamer'lar resmen müjdeyle karşıladıkları haberlere ulaştılar. Yıllardır dört gözle beklediğimiz Mount & Blade II: Bannerlord, nihayet beklenen çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun yapımcısı TaleWorlds tarafından çıkışa özel bir indirim kampanyası da var. Ancak öncesinde TaleWorlds Entertainment önemli uyarılarda bulundu.

Oyunculardan gelen yoğun talep üzerine, geliştirme ekibi oyunun Türkçe desteği üzerinde hızlı bir çalışma yaparak ilk günden Erken Erişimde yer almasını sağladı. Önümüzdeki haftalarda dil geliştirmelerine ve metin düzeltmelerine ağırlık verilecek.

Bannerlord popüler dijital oyun mağazalarıyla aynı anda NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti olan GeForce Now’daki yerini de aldı. GeForce Now üyeliği olan oyuncular Bannerlord'u oynamaya başlayabilirler.

Mount & Blade II: Bannerlord büyük bir başarıya imza atarak çıkar çıkmaz Steam platformunda en çok satan oyunu olmayı başardı.

Mount & Blade II: Bannerlord sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: Intel UHD Graphics 630 ya da Nvidia GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB

----------------------

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB

Mount & Blade II ücretsiz indirilir mi?

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından beklenen Bannerlord, 30 Mart 13:00’da satın alınabilir ve indirilebilir hâle geldi.

Oyunun 150 TL olarak açıklanan standart Türkiye fiyatında ise çıkışa özel bir indirim kampanyası var. Mount & Blade II: Bannerlord seçili dijital marketlerde şu anda herkes tarafından kullanılabilen bir yüzde 10’luk indirimle satılıyor. Eğer daha önce çıkan herhangi bir Mount & Blade oyununa sahipseniz fazladan bir yüzde 10 indirimi daha kapmış oluyorsunuz. Sonuç olarak oyun şu anda herkes tarafından 134,99 TL üzerinden satın alınabiliyor. Eğer daha önce satın almış olduğunuz bir Mount & Blade oyununa sahipseniz, oyunun fiyatı 119,99 TL'ye düşüyor . Eğer siz de yıllardır bu oyunu satın almak için bekleyen oyunculardansanız, indirim için son tarihin 13 Nisan olduğunu da belirtelim.

Mount & Blade Warband nasıl bir oyundu?

Mount & Blade, oyun çevrelerince beğenilmiş ve övgü toplamıştı. Türk yapımcılar tarafından hazırlanması da bizim için ayrı bir önem taşıyor. Rol yapma isteğiyle hareket eden yüz binlerce kişi, bu ismi tercih etmiş ve devamının gelmesi için de yol açmış oldu. Şimdi elimizde Warband var.

Ana menüye adım attığımızda; eğitim, tek kişilik oyun, çoklu oyuncu modu ve hızlı savaş gibi 4 dikkat çekici başlık görüyoruz. Hepsinden sırayla bahsedelim. Eğitim aşamasında, oyun boyunca yapacağımız temel işlevleri kavramak gerekli. Kılıç - kalkan kullanma, at sürme, düşman saldırılarına karşı savunmaya geçmek gibi. Bir aşamayı tamamladıktan sonra diğeri için hak kazanıyoruz ve nihayetinde mücadeleye başlayabiliriz.

Bir kahraman doğuyor

Öncelikle karakter oluşmalısınız. Cinsiyetini belirledikten sonra işlem, babanızın yaptığı mesleği belirlemekten, sizin yaşantınızda nelerle ilgilendiğinizi seçmenize kadar uzanıyor; bir öğrenci, market elemanı ya da diğerleri. Bu aşamaları belirledikten sonra sıra, fiziksel özelliklerinizi düzenlemeye geliyor. Saç rengi, yüz yapısı, sakal, bıyık gibi unsurlarla ilgileniyorsunuz. Son olarak da elinizdeki puanları, özelliklerinize istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz; direnç, zırh, güç gibi.

Haritaya adım atar atmaz, ufak bir yer göstergesinden farksızsınız. Mouse yardımıyla zemine yaklaşabilir veya uzaklaşarak tüm krallık ve köyleri, kuş bakışı olarak görebilirsiniz. Burayı, gitmek istediğiniz yerler için kullanıyorsunuz. Siz etrafı dolaşırken, diğer karakterlerin de koşuşturmaca içinde olduklarını görebilir, hatta onlara iş veya savaş teklifinde de bulunabilirsiniz. Seçtiğiniz köy veya kaleye girmek istiyorsanız, atınızla üzerlerine gelmeniz yeterli. Sonrasında karşınıza seçenek ekranı geliyor; meydana mı gitmek istersiniz, markete mi ya da büyük salona mı? Bu seçenekler sizin isteğinize kalmış.

Tabii ki gittiğiniz her yerde farklı ibarelerle karşılaşacaksınız. Ticarete girişebilir, yeni tanıdığınız birinden para için iş isteyebilir veya dövüş arenasına dahil olabilirsiniz. Diyelim ki 30 adam öldürmeniz istendi. Bunu yapamazsanız, ödülü de kaybediyorsunuz. Yine de istediğiniz takdirde tekrar tekrar katılabiliyorsunuz. Arenada yer aldığım süre boyunca kendimi General Maximus gibi hissettiğimi itiraf etmeliyim. O derece görkemli değildi tabii ki, ama yine de eğlenceliydi. Bulunduğunuz köy ve kalelerden çıkıp tekrar büyük haritaya dönmek isterseniz, Tab tuşuna basıp onay vermeniz yeterli.

FPS'ye farklı bir bakış açısı

Bana göre işin en heyecanlı kısmı, at üzerinde yaptığımız savaşlar. Atınızın temposuna ayak uydurarak yaptığınız hamleler, ölümcül sonuçlar doğuruyor. Yeşil ovalardan bayır aşağı at sürerken önümdekileri kılıcımdan sırayla geçirmem, bana bu kez kısa süre de olsa William Wallace olduğum hissini verdi. Bu da betadan aldığım zevkin net bir kanıtı olsa gerek. Az önce de belirttiğim gibi, ana harita üzerinde dolaşırken, farklı karakterleri de görmek mümkün. Onlar size teklif yapabilir veya isterseniz siz de yapabilirsiniz. Bu andan itibaren ortak göreviniz oluyor ve ucundaki ödülü düşünerek hareket ediyorsunuz. Barbarlarla savaşarak onları alt etmek, bence en keyiflisi. Her başarılı görev, size artı puan olarak yansıyor. Karakterinizi geliştiriyor ve yeni silah, zırh gibilerini satın alabiliyorsunuz. Kim bilir, belki de bir köyü yönetmeye başlar, onları vergiye bile bağlayabilirsiniz.

Gelelim çoklu oyuncu modlarına. Tek başınıza veya takım halinde savaşlara katılabilir, belirlenen noktaları yok etmeniz istenirken, bazen de siz savunma pozisyonunda yer alabilirsiniz. Devasa savaşlardaki oyuncu üst sınırı 64 olarak belirlenmiş. 32 ve 24 kişilik serverlar da görmek mümkün. Haritanın her tarafı gerçek oyuncularla çevrili ve hepsi de öldürmek için uğraş veriyor, ama sadece öldürmekle kalmamak lazım. Fırsat bulduğunuz her anda ölülerin üzerlerini arayın. Daha güçlü bir silah veya kalkana sahip olabilirsiniz. Eğer yaya olarak savaşıyorsanız, boşta gezen atlara dikkat edin. Şüphesiz ki atlar, saldırı gücünüze inanılmaz ivmeler kazandırabiliyor. Daha hızlı hareket edebiliyor ve saldırılardan aynı serilikle kaçabiliyorsunuz.