Müjdeli haber! Faty, antrenmanlara başladı
Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibine müjdeli haber tecrübeli futbolcusu Faty'den geldi. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan Ricardo Faty, antrenmanda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, ana bölümde topla teknik çalışmalar yaptı. İdman, soğuma hareketleriyle sona erdi. Corona virüsü atlatan Ricardo Faty, takımla yapılan antrenmana katıldı.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı izledi.
AA