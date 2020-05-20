Muhteşemsin Türkiye

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri arasında yer alan 19 Mayıs Bayrak Koşusu tarihi bir ana şahitlik etti. 19 saat 19 dakika süren bayrak yarışını rekortmen ultra maratoncu Aykut Çelikbaş, tamamını koşu bandı üzerinde koşmayı başardı. 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece saat 00.00 gösterirken koşu bandının üzerine çıkan ve 19 saat boyunca hiç durmayan 44 yaşındaki atlet, dün saat 19.19’da yarışı bitirdi. Çelikbaş bu zaman dilimi içerisinde tam 188.1 kilometre kat etti.

19.19’da İstiklal Marşı okundu

Dijital anma koşusunda Çelikbaş’a ayrıca 12 ülke ve 71 şehirden yüzlerce kişi 19 dakikalık sürelerle eşlik etti. Eşlik edenlerin arasında Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Milli atletler; Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Eda Tuğsuz, Sunay Akın, Defne Samyeli, Tayfun, Serkan Çağrı, Sadettin Saran, Elif Boyner gibi ünlü simalar yer aldı. Pandemiye rağmen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı evlerinden coşkuyla kutlayan tüm Türkiye, saat 19.19’u gösterdiğinde 81 ilde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.