Muhteşem ikili: Rodallega ve Burak Yılmaz

Trabzonspor’u forvetleri sırtlıyor... Bordo-Mavililer, ligin ilk 7 haftalık bölümünde pek istediği sonuçları alamasa da gol sorunu yaşamadı. Attığı 14 golle ligin en skorer takımlarından birisi olan Fırtına’da golcüler Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ön plana çıktı.

Sezon başındaki sakatlığı ve geçtiğimiz haftalarda yönetimle yaşadığı kriz nedeniyle 7 haftalık periyotta yalnızca 3 maçta sadece 206 dakika süre alan Burak Yılmaz, buna rağmen attığı gollerle dikkat çekti. Göztepe karşısında takımının tek sayısını kaydeden milli yıldız, önceki gün Kasımpaşa maçında ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı ve galibiyette büyük rol oynadı.

3 maçtır suskundu

Takımın bir diğer golcüsü Hugo Rodallega ise ilk hafta Başakşehir maçını boş geçse de sonra Sivas ve Ankaragücü maçlarında toplamda attığı 3 golle kendine geldi. Galatasaray, Alanya ve Göztepe maçlarında suskun olan Kolombiyalı yıldız, 3 haftalık gol orucunu Kasımpaşa karşısında bozdu. İstanbul ekibinin ağlarını 2 kez sarsan 33 yaşındaki oyuncu, 7. maçında 5. golünü kaydetti. Böylece iki yıldız, Trabzonspor’un bu sezon rakip fileleri bıraktığı 14 golün, 8’ini kaydetti.