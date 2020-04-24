Muhteşem ikili canlı yayında ‘Evde Kal’ diyecek

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenlerinin verdikleri konser ve canlı yayınların bu kez konuğu Merve Özbey ve Fettah Can olacak.

Türk Pop Müziğinin iki güçlü sesi Merve Özbey ve Fettah Can aynı yayında bir araya gelecek, dinleyiciler müziğe doyacak. İki şarkıcı önce canlı yayınla hayranlarına seslenecek. Ardından ikilinin daha önce gerçekleşen konser yayını seyirciyle buluşacak. Özbey geceye özel hazırladığı repertuvarıyla türkülerden pop müziğe, arabesk müzikten rock parçalara uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere renkli bir müzik dinletisi sunacak. Başarılı müzisyen Fettah Can da sevilen şarkıları ve gitarı ile misafirlere romantik bir akşam yaşatacak. Yayın ve konser 24 Nisan Cuma saat 21.30’da https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Merve Özbey&Fettah Can’ın ardından Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.







