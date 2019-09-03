Muhteşem ikili: Anthony ve Ekuban

Geçen sezon kadro mühendisliğinde yapılanmaya giden Trabzonspor’da 7 transfer yapıldı. İsmi fazla duyulmayan, maliyeti düşük ancak takıma büyük katkı sağlayabilecek isimler alındı. Bunlardan ikisi de Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban’dı. Nwakaeme kısa sürede kalitesini belli etti ve 11’deki yerini sağlamlaştırdı. Sezona da 11 gol ve 11 asistle ‘double-double’ yaparak damga vurdu, yıldızlaştı.

Skor yükünü çekiyor

Ekuban da verilen görevi layıkıyla yerine getirdi. İki isim yeni sezona da kaldıkları yerden başladı. Nwakaeme henüz ağları sarsamasa da hem Avrupa maçlarında hem de ligde oynadığı futbolla göz kamaştırdı. Taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı futbolcu, oyunun sıkıştığı anlarda sürekli sahneye çıktı. Rodallega’nın ayrılmasının ardından Ekuban da geçen sezonun üstüne koydu. Geride bıraktığımız sezon 36 maçta 8 gol, 3 asist yapan Ganalı futbolcu, şimdiden 7 karşılaşmada 5 gol, 1 asistlik performansa ulaştı ve skor yükünü sırtladı.