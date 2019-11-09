Muhtarlardan Ahmet Nur Çebi’ye ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Vodafone Park’ta semt muhtarlarını ağırladı.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Çebi, Beşiktaş Muhtarlar Derneği Başkanı Yeşim Özer, Sinanpaşa Muhtarı Salim Ergün İskent, Levent Muhtarı Atacan Türk, Bebek Muhtarı Ayşe Laplanche, Etiler Muhtarı Seçil Eşki Yılmaz, Kuruçeşme Muhtarı Cemile Bal, Arnavutköy Muhtarı Ahmet Hilmi Külhancı ve Mecidiye Muhtarı Dilek Yücetepe’yi ağırladı. Başkanımız, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi” denildi.