Muhsine Gezer, altın madalya ile alanında ilki başardı

Polonya’nın Bydgoszcz şehrinin ev sahipliği yaptığı Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VIRTUS) Dünya Para Atletizm Şampiyonası'na fırtına gibi başlayan Türk sporcuların madalya serisi dün de devam etti. Fatma Damla Altın'ın 400m engelli ve heptatlondaki çifte altın zaferi sonrası Türkiye'nin 3. altın madalyası Muhsine Gezer'le geldi. Para Milli özel sporcumuz, 800m altın madalya alarak Türkiye’ye bu kategoride ilk altın madalyayı kazandırdı. Dün ayrıca Esra Bayrak, 100m gümüş ve uzun atlamada bronz, Eda Yıldırım ise çekiç atmada bronz madalya elde etti. Bayrak takımı Dünya 2.'si 4x100 metre bayrak yarışlarında piste çıkan Edanur Akın, Fatma Damla Altın, Muhsine Gezer ve Esra Bayrak’ın yer aldığı Milli Takım Dünya 2.'si oldu. Türkiye böylece 3 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.