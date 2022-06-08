Ajax, Feyenord, FC Moskova, Udinese, Bochum ve Trabzonspor gibi takımlara futbolcular kazandıran Ertuğral, Afrika'dan Avrupa olmak üzere birçok ülkenin liglerine futbolcu kazandıran Muhsin Ertuğral, bir dönem ülkemizde Sivasspor 'u da çalıştırdı. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve getirilen Muhsin Ertuğral, D-Smart'ta yayınlanan Haftanın Konuğu programında Aykut Aydın'ın sorularını yanıtladı.

Muhsin Ertuğral'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Uluslar Ligi'nde adaletsizlik var. Futbol ekolü olan ülkelerin bu turnuvada şansları kalmıyor."

"Maçlar sık oynandığı zaman marka değeri olan oyuncuların sakatlanması kulüp takımlarının değerinin de düşmesine neden oluyor."

"Dünya Kupası sezonun içerisine denk geldiği için seviye olarak iyi bir Dünya Kupası izleyeceğiz."

"Fransa'yı, Hollanda'yı, Norveç'i yendikten sonra Milli Takım'ın biraz abartıldığını düşünüyorum."

"Mükemmellik düşüncesi genç yaşlardan itibaren oyuncuların kafasında oturuyor. Bizim egolarımız çok yüksek, aynı zamanda da çok duygusalız."

"Carlo Ancelotti, egoları çok iyi yönlendiren bir teknik adam. Bir orkestra şefi gibi hepsini çok iyi yönetebiliyor."

"Jorge Jesus, çok kariyerli ve CV'si harika bir teknik adam. Türkiye'ye uyum sürecinin nasıl olacağına bakmak lazım, mükemmel bir teknik adam getirip o mükemmelliğin hemen sahaya yansımasını beklemek hata olur."

" Galatasaray çok talihsiz bir süreç geçirdi. Hızlı çözümler üretilmesi gerekiyor çünkü gerçekler sahada."

"Başkan geminin sahibiyse, sportif direktör de kaptanıdır."