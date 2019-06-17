A Milli Takım’ın altyapılarında forma giyen Beşiktaş’ın genç yıldız adayı Muhayer Oktay, Abdullah Avcı’dan şans bekliyor. Beşiktaş Altyapı Koordinatörü Sead Halilagic’in “Iniesa, Emre Belözoğlu ve Zidane karışımı bir oyuncu” dediği 20 yaşındaki Muhayer Oktay, milli takımın U18, 19 ve U21 takımlarında 27 kez oynadı. Geride kalan sezonun devre arasında gelen Oktay’ı Şenol Güneş, maç kadrolarına alsa da hiç oynatmadı. Beşiktaş, Avcı ile yeni bir başlangıç yaparken Oktay da şans bulmayı umuyor.

8 numarada da oynayabilir

Muhayer Oktay’ın U21 Milli Takım’daki hocası Vedat İnceefe, “Muhayer, 8 ve 10 numara oynayabiliyor. Gelişimine katkı sağlamak amacıyla 99 doğumlu olsa da ben onu 96-97 grubu ile de oynattım. Çabuk bir oyuncu. Hızlı hücumlarda çok etkili. Topsuz oyuna yatkın, tekniği de yüksek” diyor. İnceefe, Muhayer’in defansif açıdan ise eksikleri bulunduğunu belirterek, “Bu konuda kendisini geliştirmeli. Genel olarak, şans tanınırsa, Beşiktaş’ın çok uzun yıllar faydalanabileceği bir oyuncu. Milli takımda gelişim kaydetti. Beşiktaş önümüzdeki yıllar için yararlanabileceği futbolcu kazandı” dedi.

Kaynak: Hürriyet