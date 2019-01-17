Muhayer Oktay resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Fortuna Düsseldorf’tan transfer ettiği Muhayer Oktay ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

17 Ocak 2019, Perşembe 11:32 Son Güncelleme:
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Muhayer Oktay resmen Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarına devam eden ,Beşiktaş Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer ettiği milli futbolcu Muhayer Oktay'ı Türkiye'ye getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Siyah-Beyazlılar bu transfer için Alman kulübüne sadece yetiştirme bedeli ödeyecek.

Muhayer Oktay'la Süper Lig ekibi Göztepe de ilgilenmiş ancak futbolcu Beşiktaş'ı tercih etmişti.

Resmen açıklandı

Siyah-Beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı:

"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz."

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