Transfer çalışmalarına devam eden ,Beşiktaş Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer ettiği milli futbolcu Muhayer Oktay'ı Türkiye'ye getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.
Siyah-Beyazlılar bu transfer için Alman kulübüne sadece yetiştirme bedeli ödeyecek.
Muhayer Oktay'la Süper Lig ekibi Göztepe de ilgilenmiş ancak futbolcu Beşiktaş'ı tercih etmişti.
Resmen açıklandı
Siyah-Beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı:
"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.
Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz."