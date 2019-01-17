Transfer çalışmalarına devam eden ,Beşiktaş Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımından transfer ettiği milli futbolcu Muhayer Oktay'ı Türkiye'ye getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi.

Siyah-Beyazlılar bu transfer için Alman kulübüne sadece yetiştirme bedeli ödeyecek.

Muhayer Oktay'la Süper Lig ekibi Göztepe de ilgilenmiş ancak futbolcu Beşiktaş'ı tercih etmişti.

Resmen açıklandı

Siyah-Beyazlı kulüp, genç futbolcunun transferini şu ifadelerle açıkladı:

"Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan U-21 Milli Takımının da formasını giyen Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.

Muhayer Oktay, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Muhayer Oktay’a başarılar dileriz."