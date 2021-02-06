Gurbetçi futbolcu Muhayer Oktay, Beşiktaş formasını ilk kez 23 Ağustos 2019’da giyme fırsatı buldu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Giresunspor'a kiralanan Muhayer, sezonun tamamlanmasıyla Beşiktaş'a döndü. Oyuncuya bu sezon lisans çıkarılmadı.

Muhayer Oktay hakkında özet bilgiler

Doğum günü: 28 Nisan 1999

Doğduğu ülke/şehir: Hagen (Almanya’da bir şehir)

Yaşı kaç? 22 (2021 yılındaki yaşı)

Boy uzunluğu: 1, 80 metre boyundadır.

Vatandaşlık: Almanya (doğum) ve Türkiye

Mevkisi neresi: Orta saha / Merkez Orta Saha

Yan mevki: On Numara / Santrafor

Sağ / sol ayak: Muhayer Oktay iki ayağını da kullanabiliyor.

Danışmanı olan ajans: PRO Profil GmbH

Güncel kulübü neresi? Beşiktaş JK (16 Ocak 2019 tarihinden beri)

Piyasadaki güncel değeri kaç Euro? 150 bin Euro

Muhayer Oktay’ın en yüksek değeri kaç bin Euro idi? 200 bin Euro (27 Mart 2019 tarihinde kaydedildi.)

Almanya Doğumlu Muhayer Oktay nerelidir?

Muhayer Oktay aslen Türk’tür. Fakat kendisi Almanya’da, Hagen şehrinde dünyaya gelmiştir. Türkiye’ye gelişi Beşiktaş JK futbol kulübüne transferi ile gerçekleşmiştir. Daha önceden oynadığı alt yapı takımlarının hepsi Almanya’da yer alıyordu.

Muhayer Oktay kaç yaşında?

Genç futbolcu 2021 tarihinde 22 yaşına gelmiş bulunuyor. Muhayer Oktay, alt yapı kariyerine 10’lu yaşlarında başlamıştı. Kesin tarih ise bilinmemekte.

Muhayer Oktay bugüne kadar alt yapı hariç iki takımda forma giydi. Bu takımlardan Giresunspor’a kiralık olarak gönderilmişti.

Muhayer Oktay’ın altyapı yılları

Rot – Weiss Essen ( ? – 2014 arası)

VfL Bochum 1848 (2014 ve 2016 yılları arası)

Fortuna Düsseldorf (2016 ve 2019 yılları arasında)

Profesyonel Olarak Futbola Başlaması

Beşiktaş (2019 – sözleşmesi hala devam ediyor)

Muhayer Oktay, profesyonel kariyerine Türk takımı Beşiktaş ile başladı. Burada şimdiye dek 1 maça çıktı. Beşiktaş takımında atmış olduğu hiçbir golü yoktur. Takımı, futbolcuyu 2020 yılında kiralık olarak Giresunspor takımına gönderdi.

Giresunspor ( Kiralık olarak gitti / 2020 )

Genç futbolcu bu takımla yaklaşık bir sezon boyunca çalıştı. Şu an kiralık dönmüş bulunuyor. 3 Ağustos 2020 tarihinde kiralık sözleşmesi bitmişti.

Muhayer Oktay’ın bu takımda da hiç golü bulunmuyor. Burada olduğu süre boyunca ise Giresunspor formasıyla toplam da 5 kez maça çıktı.

Muhayer Oktay’ın Milli Takım'daki kariyeri nasıl?

Oktay, üç farklı milli takım kadrosunda forma giydi. Bu takımlar şu şekildedir:

2017 yılında Türkiye U – 18 milli takımında oynamak üzere çağrıldı. Burada 4 defa sahaya çıkma şansına erişti. Bu takımda bir adet de golü bulunuyor. Sonraki milli takım macerası 2017 – 2018 senelerinde gerçekleşti. Genç oyuncu, bu sefer U-19 takımına seçildi. Burada tam olarak 14 maça çıktı. Toplam da 6 gol attı. Son milli takımı Türkiye U – 21 takımıydı. Bu takıma 2018 yılında katıldı ve toplam da 10 maça çıktı. Bu takımda oynadığı süre boyunca hiç gol atmadı.

Kariyerindeki ilkler

Muhayer Oktay’ın kariyerinde bazı önemli anlar ve ilkler yer alıyor. Beşiktaş formasını ilk defa 23 Ağustos 2019’da giyme fırsatı buldu. Bu durum, Beşiktaş ve Göztepe arasındaki maçta gerçekleşti. Karşılaşmanın 84.dakikasında Oğuzhan Özyakup’un oyundan çıkmasıyla Oktay sahaya indi. Türkiye U – 19 milli takımı ile 6 golü bulunuyor. Bu durum birçok takımın ilgisini cezbetmiştir.