Ahmet Ağaoğlu’ndan önce Trabzonspor’da başkanlık koltuğunda oturan Muharrem Usta, mevcut Bordo-Mavili yönetimin geçen hafta bir önceki dönemle ilgili ilgili yaptırdığı ‘Bağımsız Denetçi Raporu’na dün sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Raporu ‘ısmarlama’ diye tanımlayan Usta, “Trabzonspor yönetiminin, Türkiye’de 1500 civarında olan Yeminli Mali Müşavir (YMM) bürolarından birisine ısmarlama yaptırdığı rapora göre önceki yönetim kulübe yaklaşık 36 milyon TL zarar vermiş olup bunun bir önceki yönetim kurulundan tazmini istemiştir. Mal bulmuş mağribi gibi hiçbir ahlaki kural tanımadan müthiş gayretle algı oluşturanlara bir çift sözümüz var. ‘Bize yaptığınızı bizden öncekilere yaparsanız, size de çıkacak bedeli zamanı gelince karşılarsanız, sizi tarih ahlâklılar olarak yazacaktır’” dedi.

‘Kulübün hizmetindeyiz’

Raporda çıkan sonuca göre 36 milyon TL’lik zararı üstlendiklerini ifade eden Muharrem Usta, “Maliyeti yüksek 3 oyuncu için 13 milyon Euro’luk anlaşmayı reddetmeniz nedeniyle kulübün uğrayabileceği zararı YMM raporuyla birileri bir gün önünüze koyduğunda nasıl bir ahlâki sorumluluk sergileyeceğinizi de zaman gösterecektir. Kulüpler tarihine not düşülmesi, futbol dünyasına yeni bir soluk olması adına ve ısmarlama raporunuza rağmen 36 milyon TL’yi bir önceki yönetim kurulu olarak üstlendiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Biz kulübün hizmetindeyiz” açıklamalarında bulundu.