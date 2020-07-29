Muharrem Usta: 2019-20 sezonu da yıllarca unutulmaz.

Trabzonspor'un eski başkanlarından Muharrem Usta, TFF tarafından alınan bu sezonluk küme düşmenin kaldırılması kararına sert tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muharrem Usta, "Küme düşme yoksa; Şampiyon niye var ? Yine bir çadır tiyatrosu oynandı. Keşke milyonlarca bordo mavilinin hayaliyle oynamasaydınız . Yetmedi mi... daha ne kadar bedel ödenecek." ifadelerini kullandı

Muharrem Usta ayrıca, "Madem ki buna Covid 19 neden oldu...O zaman her takım pandemi öncesi hatta çekilsin ve karar ona göre verilsin. Bu karara Trabzonspor olarak biz imza koymuş olamayız. Eğer öyleyse 2019-20 senesi de yıllarca unutulmaz." paylaşımını yaptı