Muharrem Kasapoğlu: Spor yapan toplum başarılı olur

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sanatçı Haluk Levent ve genç gönüllüler ile birlikte “Beraber yürüyelim” etkinliğine katıldı.

Spor kültürünü yaymanın bir toplum için çok önemli olduğundan bahseden Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Spor yapan toplumlar, hem zihinsel hem de bedensel anlamda daha başarılı oluyorlar. Birbirleriyle daha barışık, daha samimi ve daha sağlıklı bir toplum olmak için spor mutlaka yapmamız gereken ve sahip olmamız gereken bir alışkanlık. Bunun için her imkanımız var. Spor tesislerimizi 24 saat açık tutmaya başladık. O yüzden hiçbirimizin tesis yok, zaman yok bahanesi artık kalmadı. Gençlerimizi sporla yetiştirmemek için hiçbir bahanemiz yok.”

‘Kadınlar bizim için önemli’

“1 milyon 200 binden fazla gencimizi spora yönlendirdik. Bu yıl bu çalışmamız devam edecek. Kadınlar bizim için çok önemli, spor için çok önemli, sportif başarı için çok önemli, sporun tabana yayılması için önemli o yüzden evde annenin çocuğunun elinden tutup spora götürmesi ve sporla ilgili tavsiyeleri, nasihatleri vermesi sadece çocuk için değil eşi içinde çok önemli.”