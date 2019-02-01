Muhammet Emin Orunlu, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3. oldu

Türkiye genelinden 2 binin üzerinde sporcunun ve Dünya Şampiyonlarının da katılımıyla minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen “Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’ndan Kars, 3. olarak döndü.

01 Şubat 2019, Cuma 12:39
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Muhammet Emin Orunlu, Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 3. oldu

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 26 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında Antalya Kapalı Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada minikler ve yıldızlar kategorilerinde Kars’ı temsil eden Arif Urun, geçen yılın şampiyonu ile karşılaştı. Urun, çıktığı ilk maçında kaybederek şampiyonadan elendi.

Muhammet Emin Orunlu ise rakiplerini tek tek geçerek yarı finale geldi. Orunlu, güçlü rakibi karşısında kaybederek şampiyonayı 3. olarak tamamladı. Katıldıkları ilk turnuvada başarılı bir performans sergileyen Susuz Şehit Polis Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri antrenörleri Büşra Uray ile birlikte Kars’a döndü.

Başarılı sporcuların Antalya’da düzenlenen “Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası” katılması için Susuz Kaymakamlığı, Susuz Belediye Başkanlığı ve Susuz Gençlik Spor Müdürlüğü destek verdi.

Öte yandan ilk resmi müsabakalarına katılan Susuz Şehit Polis Anıl Kaan Aybek Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri Arif Urun ve Muhammet Emin Orunlu, ilk turnuvalarında heyecanlı olduklarını ve çok çalışarak bir yıl sonra yapılacak şampiyonadan altın madalya ile döneceklerini belirtiler.

İHA

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