Muhammet Demir... Türk futbolunun erken parlayan ama yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen patlamayı yapamayan en potansiyelli yıldız adaylarındandı hep. Bursa’da başlayan serüveni Gaziantep, Trabzonspor, Sivasspor, Başakşehir derken yine en flaş işler yaptığı yerde, Antep’te devam ediyor. FANATİK Evden Eve röportajlar serimiz hızla devam ederken 28 yaşına gelen başarılı forvetle de bir sohbet gerçekleştirdik.

Kırmızı-Siyahlılar’ın golcüsü süreçle ilgili belirsizliğin getirmiş olduğu tedirginlikten yorulduğunu ifade etti ve ekledi: “Bütün gün evde çocuklarımla vakit geçiriyorum. Daha çok küçükler. Anlamıyorlar, dışarı çıkıp oyun oynamak, parkta koşmak istiyorlar. Enerjileri evin dışına taşıyor ama bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Bu süreç bitsin yapacağım ilk şey çocukları şöyle bir gönül rahatlığıyla dışarı salmak olacak. İnşallah en kısa sürede atlatırız.”

‘TFF’nin işi çok zor’

“Tabii ki süreçle alakalı TFF bir planlama yapmaya çalışıyordur. Çok farklı bir sezon yaşıyorduk. Zirve yarışı ve küme düşme hattı epey sıkışık. Biz Gaziantep takımı olarak rahat bir konumda olabiliriz. Ancak yine de bana göre lig sahada bitmeli. Kimse hak etmediği bir sonuç elde etmek istemez, bu lehine de aleyhinde de olsa böyle olmalı.”

‘Sumudica’yı anlamak gerek’

“Hocamız ülkesine döndü. Tabii ki ben bu konuda bir karar mercii değilim. İşin sözleşme yükümlülükleri ya da başka şeyler kulüple hocanın arasında. Ancak ben olaya empati yaparak bakmaya çalışıyorum. Sumudica zaten çok hiperaktif ve tezcanlı biri. Ülkesinden ve ailesinden uzakta bir otel odasında, hiç dışarı çıkmadan durabilecek biri değildi. Ben yaptığını son derece insani buluyorum. ”

‘Başakşehir’e geri döneceğim’

“Okan Buruk hoca ile Gaziantepspor’da daha önce kariyerimin en iyi dönemlerini geçirmiştim. Onun oyun anlayışı bana tam olarak uymuştu. Başakşehir’in büyük hedeflerine katkı sağlamak için sezon başında oraya gittim. Bu konuda çok da istekliydim. Ancak beklemediğim şeyler oldu. Şu an anlatmak istemediğim bazı şeyler yaşadım ve kulüple yaptığımız değerlendirmede bir sezon kiralık oynamama karar verdik. Avrupa’daki bu başarıda ve zirveye oynayan takıma katkı vermek isterdim. Çünkü bunun için oraya gittim. Ben sağlıklı olduğum sürece, sakatlık yaşamadığım sürece her zaman iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Hâlâ Başakşehir’in oyuncusuyum ve sezon sonunda oraya geri döneceğim.”

‘Asıl sıkıntı yabancılara’

“Herkes için zor bir dönem elbette. Biz futbolcular için ise psikolojik yönü biraz zorluyor. Çünkü 12-13 yıldır profesyonel olarak futbolun içerisindeyim ve ailemle bu kadar uzun bir süre hiç geçirmedim. Evde bu kadar kaldığımı hiç hatırlamıyorum. Çok yoğun bir tempodan böyle bir izolasyona girmek kolay değil. Dönüşte bunun sıkıntısını yaşamayız inşallah. Ama futbol dünyası için durumu bizden daha zorda olanlar var. Onlar da ailelerinin yanlarında olamayan ve yabancı bir ülkede kalmak zorunda olan yabancı oyuncular. İnsanın zor zamanlarda sevdiklerinden uzak kalması çok daha zor.”

Galatasaray ya da Trabzonspor

“Şampiyonluk yarışı bu sene son zamanlara göre çok farklı. Trabzon, Galatasaray, Başakşehir ve Sivasspor’un iddiası var. Futbolu konuşabileceğimiz ortam geri geldiğinde bence güzel bir yarış olacak. Açıkçası Galatasaray’ın stadında oynanacak olan Trabzonspor maçının sonucu bence şampiyonu belirleyecek







