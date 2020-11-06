Muhammet Demir: Bizim için kritik bir maçtı

Gaziantep FK adına maçın 2.golünü atan Muhammet Demir, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Demir, "Bizim için kritik bir maçtı. 3 puan bizim için önemliydi. Benim adıma çok güzel duygular. Çok uzun senelerden beri buradayım. Takımı seviyorum, şehri seviyorum. Burayla özel bir bağımız var" ifadelerini kullandı

Muhammet Demir, "Gollerimizin 3'ü de güzeldi. Ben de 3. golümüzü, Kenan'ın golünü seçiyorum. İyi bir ortamımız var. Bazen negatiflikler yaşanıyor. Özellikle virüsten dolayı yabancılar ailelerinin yanına gidemiyorlar. Bu da sahaya yansıyor ama birlikte olunca neler yapabileceğimizi gösterdik. Bizim için kritik bir maçtı. 3 puan bizim için önemliydi. Benim adıma çok güzel duygular. Çok uzun senelerden beri buradayım. Takımı seviyorum, şehri seviyorum. Burayla özel bir bağımız var. Kendi evimde gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı