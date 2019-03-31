Muhammet Akkaya: Tecrübemi arttırmak için gidiyorum

Gürcistan’da 6-13 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Halter Şampiyonası’nda ilk uluslararası deneyimini yaşayacak genç sporcu Muhammet Akkaya, madalya için değil, tecrübesini arttırmak için mücadele edeceğini söyledi.

Erkek milli takımının kamp yaptığı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nde (TOHM) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Muhammet Akkaya, "İlk kez büyüklerde milli takımdayım. İlk kez uluslararası bir şampiyonaya çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Burada olmak güzel bir duygu"

Erkekler 55 kiloda Türkiye Şampiyonası’nda birinci olduğu için milli takıma alındığını dile getiren Muhammet, "Burada olmak güzel bir duygu." ifadesini kullandı.

"Ağabeylerle antrenman yapmak güzel." diyen milli sporcu, "Antrenman atmosferi burada çok güzel. Burada herkes işine iki elle sarılıyor. Burası genç ve yıldız milli takımları gibi değil." şeklinde konuştu.

Avrupa Şampiyonası’ndaki hedefinin elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu anlatan milli halterci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde dünya ve Avrupa gençler şampiyonası var. Benim için Gürcistan’da madalya söz konusu değil. Tecrübemi arttırmak için gidiyorum. Buradaki antrenmanlarda en son koparmada 106, silkmede de 130 kilo kaldırdım. Büyüklerde ilk kez podyumda olacağım."

AA