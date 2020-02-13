Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou, ligin 18'inci haftasındaki müsabakasına kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor ile oynadı. Maç öncesinde Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü, palamut ve ağaç dallarından 1 ayda yaptığı oyuncu figürlerinden oluşan maketi hediye etti.

Minik Muhammed'in bu hediyesi oyuncuları duygulandırdı. Muhammed'in babası Uygar Hüyüklü, ''Bu tür etkinliklerle küçük motor kas gelişimi ve becerisini artırıp hem eğleniyor, hem de güzel şeyler ortaya çıkararak mutlu oluyor. Bu hediyeyi de Aksarayımızı gururla temsil eden Aksaray Kuzeyboru Spor Kulübümüze sürpriz hediye olarak tasarladı ve yaptı'' dedi. Oyuncular da, Muhammed'e takımın atkısı ve flamasını hediye etti.