Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye

Aksaray'da Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü (9), Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeyboru takımına, palamut ve ağaç dallarıyla yaptığı oyuncuların figürlerinden maket hediye etti.

13 Şubat 2020, Perşembe 19:54 Son Güncelleme:
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Muhammed'den, Kuzeyboru takımına anlamlı hediye

Voleybol Kadınlar 1'inci Lig B Grubu'nun lideri Kuzeybou, ligin 18'inci haftasındaki müsabakasına kendi sahasında Mardin Büyükşehir Belediye Başakspor ile oynadı. Maç öncesinde Serebral Palsi hastası olan Muhammed Beryak Hüyüklü, palamut ve ağaç dallarından 1 ayda yaptığı oyuncu figürlerinden oluşan maketi hediye etti.

Minik Muhammed'in bu hediyesi oyuncuları duygulandırdı. Muhammed'in babası Uygar Hüyüklü, ''Bu tür etkinliklerle küçük motor kas gelişimi ve becerisini artırıp hem eğleniyor, hem de güzel şeyler ortaya çıkararak mutlu oluyor. Bu hediyeyi de Aksarayımızı gururla temsil eden Aksaray Kuzeyboru Spor Kulübümüze sürpriz hediye olarak tasarladı ve yaptı'' dedi. Oyuncular da, Muhammed'e takımın atkısı ve flamasını hediye etti.  

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