Muhammed Şengezer umut vaad etti

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 kaybeden Bursaspor, dilediği oyunu sahaya yansıtamadı. Göztepe maçının ardından sezonun en az şut attığı maçı çıkaran yeşil beyazlılar, hücumda varlık gösteremezken savunmada da sorunlar yaşadı. Bu sezon kalesine en fazla şutun isabet ettiği maçta Bursaspor adına tek umut vadeden durum ise kaleci Muhammed Şengezer'in performansı oldu.

Beşiktaş'ın 11 gol girişiminden 7'sinde kalesine şut isabet eden 21 yaşındaki eldiven, bunların 5'inde başarılı kurtarışa imza attı. Sezon genelinde de yüzde 76 başarılı kurtarış oranıyla göze çarpan Şengezer, ligde 6 maça çıkarken kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin ilk 15 haftasında yedek beklemesine rağmen pes etmeyen genç eldivenin bu performansı ise takdir görüyor.

Yeşil beyazlıların altyapısından yetişen ve A Takım ile şu ana dek 16 maça çıkan Şengezer, bu mücadelelerde kalesinde 10 gol görürken, 8 maçı ise gol yemeden tamamladı.

DHA