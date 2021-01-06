Sezon başında sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatan gurbetçi futbolcunun Süper Lig'de forma giymek istediğini belirterek ayrılık sinyali verdiği bildirildi. Sözleşmesinde, "1.5 milyon TL bedelle serbest kalır" maddesi olan Muhammed için Süper Lig'den Ankaragücü, Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un nabız yokladığı ileri sürüldü.

Muhammed'e 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de zirveye oynayan bazı takımların da talip olduğu ancak 25 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'e gitmek istediği ifade edildi. Sezon başında takıma geç katılan Muhammed ilk yarıda ligde 7, kupada 2 müsabakada oynarken, skora katkı veremedi. 2018-19 sezonundan bu yana Altınordu'da top koşturan Belçika doğumlu orta saha oyuncusunun ara transfer döneminde yuvadan uçması bekleniyor. Öte yandan üç oyuncunun koronavirüs tedavisinin sürdüğü Altınordu'da sakatlık yaşayan Furkan Çil'in pazar günü, Ufuk Budak'ın 25 Ocak'ta, Yiğithan'ın ise 29 Ocak'ta takımla birlikte idmanlara başlayacağı açıklandı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)