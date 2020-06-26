Muhammed Hamza Bakır dünya ikincisi oldu
Milli güreşçi Muhammed Hamza Bakır, 2019 Dünya Gençler Şampiyonası grekoromen stilde dünya şampiyonu olan İranlı güreşçi Aliakbar Yousufahmadchali'nin madalyasının doping nedeniyle iptal edilmesinin ardından dünya ikincisi oldu.
2019 Dünya Gençler Şampiyonası’nda grekoromen stilde Dünya Şampiyonu olan İranlı güreşçi Aliakbar Yousofiahmadchali, Dünya Anti-Doping Örgütü’nün (WADA) yapmış olduğu doping test sonuçlarında numunesi pozitif çıkınca altın madalyası iptal edildi.
Yarı finalde milli güreşçimiz Muhammed Hamza Bakır’ı 2-1 yenen İranlı Yousofiahmadchali, finalde de ABD’li rakibini mağlup edip dünya şampiyonu olmuştu. İranlı sporcunun doping testinin pozitif çıkması ve madalyasının elinden alınması sonrasında Milli güreşçimiz Muhammed Hamza Bakır Dünya 2.liğine yükseldi.