Rusya’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı." dedi. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için muazzam, unutulmaz bir yarışmaydı. Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum." diye konuştu.

Muhammed Furkan Özbek, "Antrenörlerim, takım arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve federasyon başkanımız Tamer Taşpınar’a desteklerini esirgemedikleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.