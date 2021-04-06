Muhammed Furkan Özbek Avrupa Halter şampiyonasında şampiyon oldu

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na altın puan veren Avrupa Halter Şampiyonası'nın 3. günü geride kalırken Türkiye, ilk şampiyonluk sevincini yaşadı. Gençlerde Dünya 2.'liği ve Avrupa şampiyonluğu bulunan 20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek olimpik sıklet olan 67 kiloda podyuma çıktı. Milli halterci koparmada sırasıyla 139, 142 ve 145 kiloda başarı sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede de 170, 174 ve 178 kiloyu kaldıran Özbek altın madalyaya uzandı. Avrupa gençler rekoru kıran sporcumuz toplamda en yakın rakibine 5 kilo fark atarak 323'le Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye şu ana kadar; 2 altın, 2 gümüş, 6 bronz elde etti.