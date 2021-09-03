Dünyanın en prestijli boks organizasyonlarından olan EUBC'nin özel davette bulunduğu Dursun, teklife olumlu yanıt vermedi.

Rusya'da düzenlenecek özel bir turnuva için uzun zamandır hazıklıklar içerisinde olan Dursun, davete icap edemeyeceğini iletti.

30 Eylül'de Almanya'nın Bremen şehrine giderek yaklaşık 2 aylık bir süre kampa girecek olan Muhammed Dursun, profesyonel olarak çıkacağı 3 karşılaşma için özel hazırlıklar yürütecek. Kariyerinde avrupa şampiyonluğu da bulunan Muhammed Dursun, madalya ve kupa koleksiyona yeni eklemeler yapmak istediğini iletti.