Muhammed Dursun zorlu sınav için gün sayıyor

Ironman lakaplı progesyonel Kick Boks sporcusu Muhammed Dursun yeni ve zorlu bir sınav için gün sayıyor. Dursun, 3-6 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Altın Eldiven Kick Boks şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye’de profesyonel Kick Boks sporcuları arasında en önde gelen isimlerden olan Dursun’un, 5 İstanbul, 2 Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası turnuvalarde çok önemli dereceleri bulunuyor. Muhammed Dursun, Bosna Hersek’teki organizasyonun da favorileri arasında gösteriliyor.