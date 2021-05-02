Muhammed Dursun zorlu sınav için gün sayıyor
Ironman lakaplı progesyonel Kick Boks sporcusu Muhammed Dursun yeni ve zorlu bir sınav için gün sayıyor. Dursun, 3-6 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Altın Eldiven Kick Boks şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Ironman lakaplı progesyonel Kick Boks sporcusu Muhammed Dursun yeni ve zorlu bir sınav için gün sayıyor. Dursun, 3-6 Haziran tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenecek Altın Eldiven Kick Boks şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye’de profesyonel Kick Boks sporcuları arasında en önde gelen isimlerden olan Dursun’un, 5 İstanbul, 2 Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası turnuvalarde çok önemli dereceleri bulunuyor. Muhammed Dursun, Bosna Hersek’teki organizasyonun da favorileri arasında gösteriliyor.