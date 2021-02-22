Türkiye Boks Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası 08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya' da gerçekleşecek.

Bu uluslararası turnuvada 93 doğumlu kick boksçu Muhammed Dursun ülkemizi temsil edecek. 3 0stanbul 2 Türkiye ağır siklet şampiyonluğu bulunan Muhammed Dursun, Odessa'da 25 Şubat'ta Odessa'da düzenlenecek olan antrenman maçına çıkacak.

Milli kick boksçu, bu antreman maçının ardından Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık (Turkish Open) Avrupa Kupası'na katılacak.