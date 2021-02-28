Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Muhammed Dursun, hazırlıklarına devam ediyor. Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası hazırlıklarını sürdüren milli kick boksçu Muhammed Dursun, antrenman maçında Odessa Ağır Sıklet Şampiyonu'na şans tanımadı.

3 raund üzerinden oynanan maçtan galibiyetle ayrılan ve fire vermeden yoluna devam eden milli kick boksçuya galibiyet madalyasını Ukrayna Boks Federasyon Üyesi Azer Mustafayev takdim etti.

Milli kick boksçu, raund vermeden kazandığı maçın ardından Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Açık (Turkish Open) Avrupa Kupası'na katılacak.