Derleyen: Kaan Karahan

10-11 yaşından beri omuzlarına şöhretin ağırlığı yüklenmiş bir çocuk olarak çıktı karşımıza Muhammed Demirci... Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2006 yılında basına tanıtılan, bir dönem 'Yerli Messi' olarak lanse edilen Muhammed, 11 yaşında dünya devi Barcelona'nın dikkatini çekti.

Beşiktaş'tan Barcelona'ya...

Katalan ekibi, Türk futboluna damga vurması beklenen Muhammed'i İspanya'ya davet etti ve gelecek vadeden 10 numarayı denemeye aldı.

İspanya'da 2 hafta geçiren ve Beşiktaş'ın istediği bonservis sorunu nedeniyle Barça macerası kısa süren ve Türkiye'ye dönen Muhammed, kariyer basamaklarını istediği gibi tırmanamadı.

'Barcelona günlerini arkadaşlarıma anlatıyorum'

Yıllar sonra Barcelona macerasından bahseden Muhammed Demirci, "Barcelona günlerini arkadaşlarıma anlatıyorum. Ben Barcelona altyapısına transfer olmuştum. Benim yerimde orada kim olsa başarılı olabilirdi. Biz Türk oyuncular onlardan daha yetenekliyiz fakat onlar gelişim sürecini daha iyi geçiriyor. Bizden daha profesyoneller.'' ifadelerini kullandı.

'Yerli Messi' lakabı beni olumsuz etkiledi'

Yerli Messi' lakabının kendisini olumsuz etkilediğini belirten 1995 doğumlu futbolcu, "Yerli Messi lakabı beni olumsuz etkiledi. Yaptığım güzel bir şey normal olarak algılandı ve insanlar her zaman benden en iyisini istedi. Bu tarz benzetmelerin futbolculara zarar verdiğini düşünüyorum. 'Yeni Messi' kelimesinin altında futbolcular ezilebiliyor." diye konuştu.

Ayrılık vakti geldi

2012 yılında Beşiktaş A takım kadrosuna dahil edilen 1.69 boyundaki 10 numara, Siyah Beyazlı formayla sadece 18 resmi maçta görev alabildi. Gol katkısı yapamayan Muhammed, Beşiktaş'a sadece 1 asistle skora katkı sağlarken ayrılık vakti gelmişti.

Bir türlü beklenen patlamayı yapamadı

Ağustos 2014'te Gaziantep FK'ya kiralanan (O dönemki adı Gaziantep BB) Muhammed, Güneydoğu ekibinde 14 maçta süre aldı. Yıllar geçiyor, Muhammed ise bir türlü beklenen patlamayı yapamıyordu. 1995 doğumlu orta saha, Ağustos 2015'te 2. Avrupa seferine çıktı ve Belçika temsilcisi Royal Excel Mouscron'a bedelsiz olarak gönderildi.

Belçika'da geçen yarım sezon

Belçika'da yarım sezon geçiren ve forma şansı bulmakta zorlanan Muhammed, Türkiye'ye İstanbulspor formasıyla döndü. İstanbulspor'da yarım sezonda 8 maçta süre alan ve 1 gol atan genç oyuncu, bir sonraki sezonda Sarı Siyahlı ekipte kiralık olarak forma giydi.

İstanbulspor'da şampiyonluk yaşadı

2016/2017 sezonunda İstanbulspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 68 puanla Amedspor'un önünde şampiyonluğa ulaşırken 21 maçta 5 gol atan Muhammed, umut veren performansıyla dikkat çekti. İstanbulspor'un TFF 1. Lig kadrosunda da boy gösteren ve 2017/2018'de 14, 2018/2019'da 22 resmi maça çıkan solak oyuncu, toplam 2 gol atabildi.

2019/2020'de ise gözden düşen Muhammed, ligde sadece 4 maçta süre aldı, devre arasında o dönem 3. Lig'de yer alan 24Erzincanspor'a kiralandı.

24Erzincanspor'da 2. şampiyonluk

24Erzincanspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 55 puanla şampiyon olan Serik Belediyespor'un ardından 52 puanla 2. sırada yer aldı. Play Off Yarı Final maçında Artvin Hopaspor'u 4-2, finalde ise 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Erzican ekibi, adını TFF 2. Lig'e yazdırırken Muhammed Demirci, toplam 11 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

Şanlıurfaspor ve Sarıyer macerası

Sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılan Muhammed Demirci, İstanbulspor'a döndü. İstanbul temsilcisinin kadro planlamasında yer almayan Demirci, bedelsiz olarak Şanlıurfaspor'a gönderildi. Burada 10 maçta 1 asistle oynayan 26 yaşındaki oyuncu, devre arasında Sarıyer'in yolunu tuttu ve 8 maçta 1 gol kaydetti.

Mouscron'da ise kadroya bile giremedi

Türk futbolunun en dikkat çeken oyuncuları arasında gösterilen Muhammed Demirci, bir türlü isteneni veremedi. 2014 yılında Norveç'in Rosenborg takımında antrenmanlara çıkam ancak yetersiz bulunan Muhammed, 2015'te gittiği Mouscron'da ise kadroya bile giremedi. 26 yaşında olan ve 7 farklı takımda forma giyen Muhammed, önümüzdeki sezon 24Erzincanspor'un başarısı için ter dökecek.

'Sergen Yalçın Hoca ile çalışmak isterim'

2020 yılında verdiği bir röportajda hayalinin yeniden Beşiktaş olduğunu vurgulayan Muhammed, şu ifadeleri kullanmıştı: ''Hayalim ve hedefim yeniden Beşiktaş'ta oynamak. Beşiktaş'a şu andaki durumumla gidemem. Kendimi geliştirdiğim zaman Beşiktaş'ta tekrardan oynayacağımı düşünüyorum. Sergen Yalçın Hoca ile çalışmak isterim.''

Yakın dönemin en çok dikkat çeken beklentileri karşılayamayan isimleri arasında gösterilen Muhammed'in önümüzdeki seneler kariyer yolculuğu nasıl olacak, bekleyip göreceğiz.

Güncel piyasa değeri 50 bin Euro

11 yaşında Barcelona'nın bile yeteneklerine hayran kalıp altyapısına transfer etmek istediği Muhammed Demirci'nin şu sıralar güncel piyasa değeri 50 bin Euro. Profesyonel kariyerinde 131 resmi maça çıkan 26 yaşındaki 10 numara, 12 gol, 5 asist yaptı.