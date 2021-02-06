Muhammed Demirci, aynı zamanda Mami takma adıyla da bilinen bir Türk futbolcudur. Solak olmasıyla bilinir. Şu sıralar Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sarıyer'de forması giyiyor.

Muhammed Demirci kimdir?

Doğum tarihi ne zamandır? 3 Ocak 1995

Doğum yeri neresidir? Amasya, Göynücek

Kaç yaşındadır? 25 (2020 tarihinde)

Boyu ne kadardır? 1, 69 boyundadır

Uyruğu neresidir? Türkiye

Hangi mevkide oynamaktadır? Orta saha- on numara

Yan mevki olarak hangi mevkide oynuyor? Sol kanat ve sağ kanat

Hangi ayağını iyi kullanmakta? Sol ayaklı

Futbolcunun danışmanlığını kim yapıyor? Futbolcunun danışmanı bulunmuyor

Futbolcunun güncel piyasa değeri ne kadar? 75 bin Euro

Futbolcunun şu ana kadarki en yüksek piyasa değeri nedir? 900 bin Euro (5 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşmiştir)

Muhammed Demirci nerelidir?

Muhammed Demirci, Amasya ilinde dünyaya gelmiştir. Fakat kariyerine bu ilde başlamamıştır.

Muhammed Demirci kaç yaşında?

Genç futbolcu, 3 Ocak 2021’de 26 yaşına bastı.

Muhammed Demirci hangi takımlarda oynadı?

Muhammed Demirci, bugüne kadar pek çok farklı takımda forma giydi. Bu takımlar arasında kiralık olarak gönderildiği de bulunuyor. Ayrıca, kendisi bir Belçika kulübü olan Mouscron’da da forma giymiştir.

Muhammed Demirci’nin kariyerine kısa bir bakış

Beşiktaş JK Alt Yapı (2006 ve 2010 yılları arasında)

Demirci, alt yapıya Beşiktaş’ta giriş yaptı. Burada dört sene boyunca yeteneklerini gösterdi. Kendisini geliştirerek Beşiktaş’ın dikkatini çekti. Bir süre sonra, 2010 yılında Beşiktaş tarafından as kadroya alındı. Böylece oyuncunu profesyonel kariyeri başlamış oldu.

Profesyonel olarak futbolla ilgilenmesi

Beşiktaş (2010 ve 2015 yılları arasında)

Demirci, bu takımla beş sene boyunca profesyonel olarak top oynadı. Bu süre zarfında toplam 14 tane maça çıktı. Maçları sırasında hiç gol kaydedemedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Kiralık / 2014 ve 2015 yılları arasında)

Beşiktaş, oyuncuyu 2014 – 2015 sezonu için kiralık olarak gönderdi. Gaziantep BB takımında oynadığı süre zarfında 9 maça çıktı. Bu maçlarda hiç golü bulunmuyor.

Mouscron (2015 ve 2017 yılları arasında)

2015 yılında Belçika kulübü olan Mouscron takımına transfer edildi. Burada hiç maça çıkmamakla beraber, tekrardan Türkiye’ye kiralık gönderildi.

İstanbulspor (Kiralık / 2016)

Mouscron döneminde Demirci, İstanbulspor’da kiralık olarak oynadı. Burada toplam 8 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

İstanbulspor ( Transfer / 2016 ve 2020 yılları arasında)

Daha önce kiralık geldiği İstanbulspor, onu bu sefer transfer etti ve kadroya kattı. Burada toplam dört sene kaldı. 57 adet maça çıktı ve7 gol attı. 2020 yılında tekrardan transfer süreci başladı.

Şanlıurfaspor (2020)

Demirci’nin son kulübü Şanlıurfaspor'dur. Demirci, Şanlıurfaspor formasıyla 4 maça çıktı. Bu maçlarda gol kaydetmedi.

Sarıyer (2021)