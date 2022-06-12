Muhammed Demirci: Her zaman en iyi olmak zorundayım

Önce 'Yerli Messi', sonrasında 'Hayal kırıklığı' başlıkları... Siyah- Beyaz macerada başlayan siyahla beyaz kadar farklı iki dönem... Uzun zamandır düşüşleriyle manşet olan Muhammed Demirci, Erzincan formasıyla sezonu 35 maçta 16 gol, 10 asistle tamamlamış ve yeniden Süper Lig'e göz kırpmış bir şekilde karşımızda. Demirci ile Beşiktaş ve Barcelona günlerine gittik ardından geleceği konuştuk. 27 yaşındaki oyuncu, bu kez hiç olmadığı kadar iddialı! Şimdi söz Muhammed'de...

Muhammed Demirci'nin, arkadaşımız Atalay Özçelikli'ye verdiği röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇🏻





'Bilic'in ilk tercihi bendim'

"14 yaşında Schuster döneminde ilk kez A takımla kampa gittim, orada başladı asıl senaryo... 2013-14 sezonundaki meşhur Galatasaray maçında 2-1 gerideyken direğe vurduğum topum gol olsa, kariyerim bambaşka yerlere gidebilirdi. Slaven Bilic'in kulübedeki ilk tercihi genelde ben oluyordum, bana çok güveniyordu. Ancak olmadı, o top girmedi. Beklenti de çok fazlaydı. Standart bir oyuncunun oynadığı gibi oynama imkanım yoktu. Her gün futbolda iyi olamayabiliyorsunuz. Ama bana bu fırsat hiç verilmedi. Ben hep 'En iyi' olmak zorundaydım. Birinden '1' isteniyorsa benden '5' isteniyordu. '5' yapsam, '10' isteniyordu. Çünkü sınırımın olmadığını biliyorlardı. Bu bana zarar verdi!"

Demirci, Beşiktaş döneminde Slaven Bilic'in kendisiyle çok ilgilendiğini, Gaziantep BB'ye kiralık gittiği dönemde 'Gitme' dediği halde Hırvat hocayı dinlemeyerek hata yaptığını söyledi.

'Şenol Güneş'e kırgınlığım var'

"Şenol Güneş döneminde şans bulmadım. Gaziantep'e kiralık gittiğim dönemde işler iyi gitmedi, maliyetim yüksek olduğu için beni kadro dışı bıraktılar. O dönem çok zordu. Ben hâlâ Beşiktaş'ın oyuncusuyken ve çok gençken kimse bana destek olmadı. 5 ay boyunca kendi kendime mücadele verdim. Sonrasında Beşiktaş'a döndüm ve hiç şans verilmedi bana. Bu benim kariyerimde içimde ukde kalmıştır. Bilic bana yüz binlerce defa 'Gitme' dedi. Şimdiki aklım olsa asla gitmezdim. O Gaziantep'te kadro dışı kaldığım dönem kâbus gibiydi. Ama ben umutluydum, yeni sezonda Beşiktaş'ta kampa giderim ve orada karar verilir diye düşünüyordum. Ama sezon başladığında ben listede olmadığımı gördüm. Yol çizmemde bile bana yardımcı olmadılar. Orada da süreç iyi yönetilmedi. Kırgınlığım var..."

Demirci, Şenol Güneş döneminde hem hocanın hem de kulübün kendisine şans vermediğini söyledi, genç bir oyuncu olarak kariyer yönlendirilmesi için de Beşiktaş'tan destek görmediğinin altını çizdi.

'Beşiktaş ve Milli Takım ...'

"Erzincan'da hayatım boyunca görmediğim güven ve bana inanmışlık vardı. Bana bu kadar destek olanlar adına onları mahcup etmemeye çalıştım. Sezon başında bireysel idmanlarımı yaparak hazır gittim. Çok iyi bir sezon geçti. 16 gol attım, 10 asist yaptım. 1 puanla Play-Off'u kaçırdık, belki Erzincan'la 1. Lig'e çıkacaktık. Olmadı... Benim hedefim artık üst ligler... Hangi takımla anlaşacağım henüz belli değil, Süper Lig'den de, 1.Lig'den de teklifler alıyorum. Beşiktaş şu an için uzak ihtimal. Bir sene daha bir üst ligde ya da Süper Lig'de göstereceğim performansla yeniden bana o şansın geleceğine inanıyorum. Süper Lig'de oynarsam, A Milli Takım'da olmama ihtimalim yok diye düşünüyorum."

'Barcelona mahalle maçından farksızdı'

Barcelona dönemi iyi bir süreçti. Ben oraya Barcelona gibi gitmedim, altyapıda ya da mahallede arkadaşlarımla bir yere gidiyormuş gibi gittim. Çocuktum daha... Mahalle maçından farksızdı benim için. Aile konusunda olmadı, bazı başka sorunlar vardı, olmadı... Karar verenler vardı benim başımda, doğrunun bu olduğunu düşünmüşler... Futbol anlamında hiç sorun yoktu. Bazen 'Keşke orada kalsaydım' diyorum. Emre Demir şimdi olgun yaşta. Umarım başarılı olur ve bizleri gururlandırır."

"Alt liglerde Kerem gibisi çok"

"3.Lig'de şampiyon olduğumuzda ben ikinci devre gelmiştim takıma. İlk devrede Kerem Aktürkoğlu yapacağının fazlasını yapmıştı. İkinci yarıda da yapmaya devam etti. Kerem'in ikinci yarıda da çok fazla katkısı vardır şampiyonlukta. Galatasaray keşfetti, aldı. Alt liglerde Kerem gibi çok iyi futbolcular var. İlla dikkat çekmesi için çok skor yapması gerekiyor. Özellikle Anadolu takımlarının alt liglere bakması lazım. Çok genç ve yetenekli futbolcular var."

21 yaşındaki futbolcu geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla 51 maça çıkarken, 13 gol, 12 asistle oynadı.

'Arda ve Emirhan'a öneri...'

"Ben Arda Güler ve Emirhan İlkhan'a öneri verebilecek bir kariyere sahip olmadım. Çevrelerinde şu an çok fazla insanın olacağını düşünüyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak... Bizi o dönemde doğruya yönlendirecek isimler yoktu. Onlara söyleyebileceğim; çevrelerinde onlara yarar sağlayacak insanlar olsun ve onları dinlesinler..."

Arda Güler kısa sürede Avrupa devlerinin radarına girerken, Emirhan için de teknik heyet ve camianın büyük hayalleri var.

‘Schuster inanamadı’

"Atletico Madrid maçına İspanya'ya gitmiştik ama o dönem Schuster bizimle çalışmıyor, hocamız Carvalhal... Atletico'nun stadında ter antrenmanı yapıyorduk, ertesi gün UEFA maçı vardı. Schuster de İspanya'da yaşadığı için ziyarete geldi idmana. Beni gördü, "Sen hâlâ nasıl oynamıyorsun? Seni oynatmıyorlar mı?" demişti. Beni ilk kampa götürdüğünde 14-15 yaşındaydım, 2 yıl sonra aramızda böyle bir muhabbet geçti ve ben hâlâ oynatılmıyordum."

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli