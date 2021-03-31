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Muhammed Ali Bedir, Dünya Kupası etaplarına katılma hakkı kazandı

Kayakla Atlama Milli Takımı sporcusu Muhammed Ali Bedir, 2021’de düzenlenecek Dünya Kupası etaplarına katılma hakkı kazandı.

31 Mart 2021, Çarşamba 18:08 Son Güncelleme:
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Muhammed Ali Bedir, Dünya Kupası etaplarına katılma hakkı kazandı

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Rusya’nın Çaykovski şehrinde, 39 sporcunun katılımıyla organize edilen yarışlarda milli sporcumuz Muhammed Ali Bedir başarılı atlayışlarının ardından kazandığı 5 puan sonrasında bir yıl boyunca dünya kupalarına katılma hakkı elde etti." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ali Oto, "Sporcumuzun başarısı bizi mutlu etti. Kayakla atlama bizim için önemli bir branş. Antrenörlerimiz Frank Nejc ve Samet Karta ile sporcumuzu yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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