Muhammed Ali Aydın: Spor, benim hayatımın bütün odağı

İstanbul'da yaşayan Muhammed Ali Aydın, spora ilk olarak bisiklet ile başlarken, 5-6 yaşlarında ise 2 teker bisiklet sürmeye başladı. Yaşı biraz daha büyüdükçe artık normal bisikletten keyif almayan Aydın, gösteri bisikleti kullanmaya başladı ve adete ona ait olan bisikleti bulmuştu. Aydın daha sonra vücut geliştirmeye gitti ve 1 yıl kadar devam etti. Sonrasında yüzmeyi öğrenmek istediği için yüzme eğitimi almaya başladı. Ancak tahmin edilenden çok daha hızlı öğrendi ve 3 ayda bütün branşları yüzmeye başladı. 5'inci ay geldiğinde Glasgow Dünya Şampiyonası'nın barajını geçerek, yarışlara gitmeye hak kazandı.

Yüzmede Türkiye şampiyonasında 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanan sporcu, dünya çapındaki şampiyonada da en iyi derecesini yüzerek tamamladı. Sonrasında omuzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat olup yüzmeye bir süre ara veren Muhammed Ali Aydın, iyileştikten sonra girdiği Türkiye şampiyonasında tekrar şampiyonluklar elde etti.

Kıtalararası İkinci İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda da mücadele eden Muhammed Ali Aydın, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Sporun kendisi için ne ifade ettiği hakkında konuşan Muhammed Ali Aydın, "Spor benim için hayatımın bütün odağı aslında. Çok küçük yaşımdan beri hayatımın içinde. Bisiklet, kuvvet antrenmanları, sonra buna yüzme de eklendi. Şimdi de triatlon branşına geçiyorum" dedi.

"ÖĞRENMEK İÇİN GİTTİĞİM BRANŞ BİR ANDA İŞİM OLDU"

Spora nasıl yöneldiğinden bahseden Muhammed, "İlk başta tamamen keyfi olarak bisiklet kullanıyordum. Bunun üzerine kuvvet antrenmanları yapmaya başladım. O da yine tamamen keyfi ve sosyal olmak içindi. Daha sonra protezcim, vücudumu geliştirmek ve uzuv kayıplarının verdiği dengesizliği toparlayabilmek için yüzmeye başlamamı söyledi. Aslında yüzmeyi sadece öğrenmek için başlamıştım. Yüzmeyi öğrendikten sonra kısa bir süre içinde süreler alabilmeye başladık. 3 ay içerisinde bütün branşları yüzmeye başladım. 5'inci ayda da Dünya Şampiyonası'nın barajını geçtim. Tahmin ettiğimizden hızlı ve akıcı bir serüven oldu. Öğrenmek için gittiğim branş, aslında bir anda işim oldu. Profesyonel olarak yapmaya başladım" diye konuştu.

"GEREKEN MİKTARI TOPLAYIP, KOŞU PROTEZLERİNİ ALACAĞIZ"

Bu arada mücadele ettiği Kıtalararası İkinci İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda koşu protezleri için de kampanya düzenlediklerini dile getiren Muhammed, "Şimdi yüzmeden triatlon branşına geçiyorum. Bildiğiniz üzere triatlonda üç branş yapılıyor. Denizde yüzme, sonrasında bisiklet, ardından da koşu yapılıyor. Bizim burada şu an koşu kısmında eksiğimiz var. Koşu protezlerimiz yok. Bunun için Valilik onaylı bir kampanyamız başlatıldı. Biz de bir süredir bunun için uğraşıyoruz. Özellikle de bu yarışta da ana konumuz bu. Bütün limitsiz ekibi olarak bunu ön plana çıkarıyoruz. İnşallah daha çok katılım sağlayarak bu yarıştan kısa bir süre sonra gereken miktarı toplayıp, koşu protezlerini alacağız. Ondan sonra triatlon branşını tam anlamıyla yapmaya başlayacağım" dedi.

"SPORUN BAMBAŞKA BİR YERİ VAR"

Hedefleri ile ilgili açıklamalarda da bulunan başarılı sporcu, "Yani bırakırsam ne olur bilemiyorum. Ekstrem sporlarını seviyorum. Daha önceden gösteri bisikleti gibi şeyler kullanmıştım. Onlar ile ilgilenebilirim ama yine sağlığım müsaade ettiği sürece profesyonel bir branş hayatımda olur. Çünkü alıştığım için onu bir andan hayatımdan çıkartırsam çok büyük bir boşluk olur ve onu başka bir şeyle doldurma imkanım yok. Bunun yanında müzik ile de uğraşıyorum. DJ'lik yapıyorum. Ama hepsinin yeri ayrı. O başka bir şey benim için. Sporun bambaşka bir yeri var" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA YARIŞLARA GİDECEĞİZ"

Gelecek şampiyona hakkında konuşan Muhammed, "Önümüzdeki yarışlara hazırlanıyoruz tabii. Ama burada önemli olan bizim koşu protezlerini ne kadar kısa sürede alacağımız. Çünkü aldıktan sonra bir adaptasyon süreci ve antrenmanlar başlayacak. Onun da uzun bir serüveni var. O yüzden ne kadar kısa sürede protezi alabilirsek, o kadar hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Aynı yüzmede olduğu gibi, triatlonda da bunu Milli Takıma taşıyıp yurt dışında yarışlara gideceğiz" diye konuştu.

Kıtalararası İkinci İstanbul Boğaziçi Triatlonunda ekibi adına yüzen ve bayrağı bisiklet ve koşucu arkadaşına devreden Muhammed, "Yarış güzeldi. Bu boğazdaki yarışa 2'nci girişim. Bir önceki girdiğime göre su daha sıcaktı. Rahat geldim. Çok öyle ters bir akıntıyla karşılaşmadım. Son metrelere doğru biraz yan taraftan geldi ama öyle çok etkilemedi. Rahat bir şekilde yüzdüm. Zaten boğazda yüzmek çok keyifli ve farklı bir tecrübe. Benim için gayet eğlenceliydi.

ANTRENÖR ONARAN: ONUN SIRRI ÇALIŞMAYA SÜREKLİ DEVAM ETMESİ

Muhammed'in antrenörü Mert Onaran ise "Beraber yüzme ve bisiklet antrenmanları yapıyoruz. Muhammed çok yetenekli bir sporcu. Triatlonun tüm branşlarını yapmak istiyor. Koşabilmesi için de koşu protezine ihtiyacımız var. Ama bunun da yüksek bir ücreti var. Bunun için biz valilik onaylı bir kampanya başlattık. Koşu protezlerini alarak Muhammed Ali'yi koşu branşına başlatmak istiyoruz. Aynı zamanda da Milli takımda yarışacak seviyeye çıkartmak istiyoruz. Çünkü çok yetenekli ve hırslı bir birey. Ben bunu bir profesyonel antrenör gözü ile görüyorum. Dediğim gibi onun bu başarıları sağlamasındaki tek eksiği sadece koşu protezi. Bunu da sağladığımız zaman ben eminim ki çok iyi yerlere gelecek.

"ONUN SIRRI ÇALIŞMAYA SÜREKLİ DEVAM ETMESİ"

Muhammed'in başarılarının sırları hakkında konuşan Mert Onaran, "Dediğim gibi çok azimli bir birey olması, çalışmaktan hiç kendini bırakmaması. Onun sırrı çalışmaya sürekli devam etmesi Gerçekten çok yetenekli. Yüzme branşında özellikle teknik öğrenim kolay değildir. Ama Muhammed bunu çok kısa bir süre içerisinde tamamladı. Muhammed'in iki bacağı, bir kolu yok ama buna rağmen bisikleti gerçekten çok iyi sürüyor. Denge ile ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Hızını da her geçen gün geliştiriyor. Dediğim gibi ben bunları gözlemleyebiliyorum. Koşu branşında da aynı hızla, aynı ivmeyle başarabileceğine inanıyorum. Ama dediğim gibi bunun için mutlaka ekstra malzeme ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü tek başına altından kalkabileceği bir yük değil. Damlaya damlaya göl olur diyoruz. Burada gerçekten de herkesin katkıları çok önemli. Bu sayede de Muhammed'in her adımında hep birlikte koşmuş olacağız. Ve Muhammed'in her başarısında bizlerin de katkısının olduğunu bileceğiz. Bizler de gururlanacağız. Kampanyamıza destek olmaları bizler için çok değerli" şeklinde konuştu.

BOĞAZİÇİ TRİATLONU GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Beykoz'da Kıtalararası İkinci İstanbul Boğaziçi Triatlonu düzenlendi. Son yıllarda triatlon sporunda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye, bu dalda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Triatlon Federasyonu kapsamında gerçekleşen dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışmasının ikincisine, Türkiye'den ve dünyadan 572 triatlet katıldı.

Yüzme, koşu ve bisikletten oluşan üç zorlu etap sonrasında, sporcular başarılarını elde ettiği kupalar ile taçlandırdı. Sporcular 2,3 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşudan oluşan parkurda mücadele etti. Sabah 06.30'da yüzme etabıyla başlayan mücadelede bisiklet etabı için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Öte yandan yüzme etabı Kanlıca-Küçüksu arasında, koşu etabı Küçüksu-Çubuklu arasında gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez yapılan yarışın Avrupa Triatlon Birliği takvimine alınarak, Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında düzenlenmesi hedefleniyor.

GENEL KLASMANLAR SONUÇLANDI

Yarışın sonlanması ile beraberinde genel klasmanların şampiyonları belirlendi. Beykoz Triatlonunda Erkeklerde, Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama 2 saat 7 dakika 51 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Elit Erkekler birincisi ise TSK Spor Gücü'nden Ali Akaydın oldu. Kadınlarda ise, birinci Yüzme Triatlon Kulübü'nden Ece Calp oldu.

Erkekler genel klasman sonuçları şöyle gerçekleşti:

Erkekler Birincisi Antalya Spor Kulübü'nden Bahadır Tama

Erkekler İkincisi TRIA Spor Kulübünden Oleg Astanin

Erkekler Üçüncüsü ise TSK Spor Gücü'nden Dinçer Yılmaz oldu.

Kadınlar genel klasman sonuçları ise şöyle gerçekleşti:

Kadınlar Birincisi İzmir Yüzme Triatlon Kulübü'nden Ece Calp

Kadınlar İkincisi Adalar Su Sporları Spor Kulübü'nden Melda Fatma Derviş

Kadınlar Üçüncüsü Merve Güney oldu.