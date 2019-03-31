Muhalefette yoğun mesai

Başkan Mustafa Cengiz’in idari yönden ibra edilmemesi sonrası, muhelefetin seçim bekleyişi devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri bir araya gelerek, muhtemel adaylar üzerinde mutabakat sağlamaya çalışıyor.

Hedef, ortak bir çatı aday çıkararak muhalefetin belirleyeceği ismin başkanlık koltuğuna oturması. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, eski yöneticilerden hukukçu Mehmet Helvacı, son seçimde adaylığını koyup kaybeden Ozan Korkut ve kendi kararıyla erken seçim kararı alıp yine kaybeden bir diğer isim olan eski başkan Dursun Özbek, öne çıkan isimler.