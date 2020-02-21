Süper Lig’in 23. Haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray’ı ağırlıyor, dev derbinin heyecanı gitgide yükseliyor. Sarı – Lacivertliler Kadıköy’de yenilmediği ezeli rakibi Galatasaray’a karşı 3 puan alıp şampiyonluk yarışına dahil olmak isterken Sarı – Kırmızılı ekip bu istatistiği bozmak ve galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Fenerbahçe muhabirimiz Yusuf Dursun ve Galatasaray muhabirimiz Metin Karabaş, dev derbi yorumlarını paylaştı ve derbi 11’ni kurdu.

Yusuf Dursun, Fenerbahçe’nin Kadıköy’deki yenilmezlik serisinin devam edeceğini dile getirirken kadroda sürpriz isimlerin de olabileceğini söyledi. Metin Karabaş, Sarı – Lacivertlilerin yenilmezlik serisinin psikolojik bir etki yaratmadığını dile getirdi. İşte muhabirlerimizin derbi yorumu…

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