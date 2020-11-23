Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon 8 maçta tek galibiyetle yetinerek alt sıralardan kurtulamayan Muğlaspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde 1'nci Lig ekibi Ankaraspor'a konuk olacak.

Osmanlı Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı maç saat 14.30'da başlayacak. Rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak. Ligdeki Kozanspor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendiği için 11 Kasım'dan bu yana maç yapmayan Muğlaspor, Türkiye Kupası'nda daha önce Kızılcabölükspor ve yine 1'nci Lig ekibi Samsunspor'u elemeyi başardı.