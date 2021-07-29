Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

TFF 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Muğlaspor'da başkanlık görevine Abdurrahman Uçar seçildi. Geçen sezon bittikten sonra yapılan kongrede aday çıkmadığı için geçici olarak yeniden başkan seçilip ardından destek gelmeyince istifa eden Hüseyin Nizamoğlu, göreve talip olmadı. Konakaltı Kültür Merkezi’ndeki kongrenin divan başkanlığını eski başkanlardan Önder Kaytan yaptı.

Kongreye Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri, iş insanları ile kulübün eski başkanları katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde Muğlaspor'un eski futbolcularından Abdurrahman Uçar, başkanlığına seçilirken yönetim kurulu Faruk Ondu, Alaaddin Özer, Ali Çakır, Nail Kızıl, Güven Çınar, Süleyman Akbulut, Ayşin Ali Özgül, Gazi Akkuş, Özgür Aydın, Bekir Kapar, Hüseyin Çelebi, Hasan Keskin, Ahmet Niyazi Çağlar, Nabi Özsoy, Erkin Özbek ve Selahattin Cezayirli isimlerinden oluştu.

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