Muğlaspor - Düzcespor maç sonucu: 1-3

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Muğlaspor, ikinci yarının ilk haftasında konuk ettiği zirve hedefindeki Düzcespor'a 1-0 öne geçtiği maçta 3-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekip oynadığı futbolla vasatı aşamazken, kaleci Barış yaptığı kurtarışlarla hezimetin önüne geçti. Muğlaspor'un golünü 14'üncü dakikada Ömer Faruk atarken, konuk takımın golleri 18'inci dakikada Ömer Faruk, 31'inci dakikada Mutlu, 70'inci dakikada Bilal'den geldi.

Bu sonuçla üst üste 6'ncı yenilgisini alan ve 8 puanda kalan Muğlaspor'un galibiyet özlemi 10 haftaya yükseldi. Düzcespor ise 32 puana ulaşıp zirveye ortak oldu.Türkiye Futbol Federasyonu ile Muğlaspor arasında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle 20 yaş üstü 7 transfer , lisans aktivasyon işlemlerinin yapılamaması nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

14'üncü dakikada Muğlaspor öne geçti. Atakan’ın ara pasıyla topla buluşan Ömer Faruk ceza alanına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

18'inci dakikada konuk ekipte Metin’in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Ömer Faruk şık bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

31'inci dakikada Muğlasporlu defans oyuncularının bakışları arasında Mutlu’nun ceza alanı içindeki plasesinde top filelere gitti: 1-2. İlk yarıda başka gol olmadı

44'üncü dakikada konuk takım yine gole yaklaştı. Nevzat ortasında ceza alanı içindeki Metin’in vuruşunda kaleci Barış topu çizgi üzerinde kontrol etti.

61'inci dakikada Düzcespor atağında Yusuf’un soldan ortasında ceza sahasındaki Metin'in vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

70'inci dakikada Bilal’in soldan orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Barış'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3. Müsabakayı Düzcespor 3-1 kazandı.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Şahin Berker (xx), Eray Pınar (xx), Coşkun Yalçın (xx)

MUĞLASPOR: Barış Başkan (xxx) - Süleyman (x), Bayram Enes (x), Atakan (x), Gürkan (x), Burak (x), Ömer Faruk (x), Polat (x), Emre (xx), Muhammed (xx) (Dk. 83 Oğuzhan x), Barış Sungur (x) (Dk. 65 Osman x)

DÜZCESPOR: Furkan (xx) - Ebu Sıddık (xxx), Osman Keçelioğlu (xx) (Dk. 46 Abdullah xxx), Onur (xxx), Mutlu (xxx) (Dk. 89 Oğulcan), Osman Boz (xxx), Bilal (xx), Metin (xxx) (Dk. 79 Barış xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 79 Muhammed Yıldırım xxx), Nevzat (xxx), Ömer Faruk (xxx) (Dk. 89 Malik)

GOLLER: Dk. 14 Ömer Faruk (Muğlaspor), Dk. 18 Ömer Faruk, Dk. 31 Mutlu, Dk. 70 Bilal (Düzcespor)

SARI KARTLAR: Barış Sungur, Süleyman (Muğlaspor), Osman Keçelioğlu (Düzcespor)