Muğlaspor-Bağcılarspor maç sonucu: 2-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Muğlaspor, sahasında Bağcılarspor'u rahat mağlup etti: 2-0. Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlıların gollerini 30 ve 85'inci dakikalarda Salim attı. Bağcılar'da Asım, son anlarda kırmızı kart gördü. İç sahada oynadığı son 3 maçı kazanan Muğlaspor, bu skorla 39 puana ulaşarak bitime 3 hafta kala rahat bir nefes aldı. Muğla temsilcisi, son 3 maç öncesi düşme hattıyla arasındaki farkı 6 puana çıkardı. Bağcılarspor ise 32 puanla düşme hattına geriledi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Deniz Kükrek (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Mehmet Saldıraner (xx)

MUĞLASPOR: Barış (xxx) - Mustafa (xx), Salim (xxxx), Ramazan (xxx) (Dk. 84 Yağız), Zeki (xxx), Cebrail (xx), Mükail (xx) (Dk. 89 Hakan Can), Akın (xxx), Murat Can (xx), Rıdvan (xxx) (Dk. 90+1 Fırat), Polat (xxx)

BAĞCILARSPOR: Burak (x) - Murat (xx), Uğurcan (x), Asım (x), Ahmet Turan (xx), Sezer (x), Muhammed Furkan (x) (Dk. 60 Oğuzhan x), Batuhan (x) (Dk. 62 Serhat xx), Nazif (x) (Dk. 46 Özcan x), Murat Batuhan (x), Recep (x)

GOLLER: Dk. 30 ve Dk. 85 Salim (Muğlaspor) SARI KARTLAR: Asım, Batuhan, Oğuzhan (Bağcılarspor) - Mustafa, Mükail, Barış (Muğlaspor) KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Asım (Bağcılarspor)