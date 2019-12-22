Müge Boz: Uykusuzluk çekiyoruz ama sorun değil

Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz önceki gün Etiler’deydi. Bir ay önce kızı Vina’yı dünyaya getiren oyuncu bebekli hayatını şöyle özetledi: “Uykusuzluk çekiyoruz ama sorun etmiyoruz. Oyuncu olanlar bilir. Uyumadığımız pek çok günümüz vardır. Bu yüzden yeni hayata kolay adapte oldum”dedi. Müge Boz’un, Uzakdoğu’dan aldığı kutu şeklindeki hasır çantası da dikkat çekti.

Kızını paylaştı, beğeni yağmuru aldı

Müge Boz, basketbolcu Caner Erdeniz ile haziran ayında Barcelona’da nikah masasına oturdu. Çiftin kız bebekleri Vina, kasım ayında dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızıyla fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Kızının yüzünü göstermeyen Boz'un "Vina" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 39 binin üzerinde beğeni aldı.

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