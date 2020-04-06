Ülkemizde de etkisini gösteren coronavirüs salgını nedeniyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı geçtiğimiz hafta seyircisiz yayınlanmıştı. 6 Nisan Pazartesi günü Müge Anlı özel bölüm ile ekranlara geldi. 3 Nisan tarihine kadar yayında olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının özel bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? Müge Anlı canlı yayın neden yayınlanmadı? sorularının cevapları merak konusu oldu.

Müge Anlı canlı yayın neden yayınlanmadı?

Müge Anlı geçtiğimiz hafta Cuma günü, hafta başında ekibi ile birlikte ekranlarda olamayabileceklerinin sinyalini vermişti. Müge Anlı coronavirüs salgını nedeni ile bir süre ATV ekranlarındaki canlı yayınına ara verdi. Geçtiğimiz hafta programın danışmanları Avukat Rahmi Öztürk ve Psikiyatrist Arif Verimli de 65 yaş ve üstünün tedbir amaçlı sokağa çıkmasının yasaklanması ile canlı yayına katılamamıştı.

Müge Anlı yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Corona virüsü önlemleri sebebiyle yayınına ara verdiği tahmin edilen program hakkında resmi bir açıklama yok. Yeni bölümlerin bir süre ekranlara gelmeyeceği tahmin ediliyor.



