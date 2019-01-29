Muğdat Çelik: En çok Yunus'a sevindim

Galatasaray'ın Boluspor'u 4-1 yenerek çeyrek finale kaldığı Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra karşılaşmadaki ikinci golünü kaydeden Muğdat Çelik yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2019, Salı 23:03
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Muğdat Çelik: En çok Yunus'a sevindim

Muğdat Çelik şunları söyledi:

“Golü attıktan sonra sevinmeden önce hakeme baktım. Bizim için zor bir maçtı. İlk maçı 1-0 kazanmıştık ve onun avantajıyla çıktık ancak alt liglerden takımlarla oynadığınızda genelde hırslı oluyorlar. O yüzden bugünkü maça konsantre çıktık ve galip geldik. Bugün kendi golümden çok Yunus’un hat-trick yapması hoşuma gitti. Kardeşim İnşallah daha güzel yerlere gelir. Allah yolunu bahtını açık etsin."

"Çok mutlu oldum, ilk yarı gol atamamıştım. Uzun zamandan sonra gol atmak nasip oldu.”

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