Muğdat Çelik şunları söyledi:

“Golü attıktan sonra sevinmeden önce hakeme baktım. Bizim için zor bir maçtı. İlk maçı 1-0 kazanmıştık ve onun avantajıyla çıktık ancak alt liglerden takımlarla oynadığınızda genelde hırslı oluyorlar. O yüzden bugünkü maça konsantre çıktık ve galip geldik. Bugün kendi golümden çok Yunus’un hat-trick yapması hoşuma gitti. Kardeşim İnşallah daha güzel yerlere gelir. Allah yolunu bahtını açık etsin."

"Çok mutlu oldum, ilk yarı gol atamamıştım. Uzun zamandan sonra gol atmak nasip oldu.”