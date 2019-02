Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Erkasap, ''Akhisar maçı gibi maçı gibi maçlar olabilir. Önemli olan nasıl bitirdiğiniz. Galatasaray kazanmasını bilen bir takım. Son saniyede olması işi daha da heyecanlı hâle getirdi. Futbol böyle güzel'' dedi.

FATİH TERİM'İN SİSTEMİNDE HERKES GOL ATAR

Müfit Erkasap, iki forvet Mitroglou ve Diagne için ise ''Fatih hocanın sisteminde herkes gol atar. İstatistiklere bakın gol oranı takımın geneline yayılmıştır. Sadece forvetlere endekslenmez. Fatih hocanın sisteminde her oyuncu her an gol atabilir. Fatih Terim'li Galatasaray'ın bu kadar üretken olmasının nedeni de budur'' şeklinde konuştu.

TARAFTAR

Erkasap, ''Galatasaray taraftarı çok önemli bir faktör. Takımın motivasyonunu ikiye katlıyor ve Galatasaray taraftarı futbolu biliyor. Son saniyeye kadar takımı destekliyor. Aksihar maçının kazanılmasında taraftar sahaya çok büyük etkide bulundu'' dedi.

DIAGNE?

Diagne'nin beklentileri karşılayıp karşılamayacağına yönelik soru için ise Erkasap, ''Oyuncudan ziyade sisteme bakmak gerekir. Fatih hoca Diagne'ye değil, Diagne'nın takım siteminde aldığı role bakıyor. Rolünü doğru yapıyorsa Diagne yararlıdır. Fatih hoca sadece oyuncunun attığı gole göre bir değerlendirme yapmaz'' ifadelerini kullandı.

FUTBOLDA ADÂLETLİ BİR YAPI VAR MI? GALATASARAY ALEYHİNE İŞLİYOR

Başakşehir'in kollandığı düşüncesi ve Galatasaray'ın şampiyonluk şansı için de konuşan teknik direktör Müfit Erkasap, ''Galatasaray sonuna kadar mücadele edecektir. Fatih hoca asla pes etmez ve ligin son dakikasına kadar takımını bir üst basamağa çıkarabilir. Galatasaray bu yarışın sonuna kadar içinde olacaktır. Ama adâlet çok önemli. Adâlet diyorum. Bütün takımlar eşit şartlarda yarışmalıdır. Eşit mücadele ve yarışma şartları yok. Görünen köy klavuz istemez. Galatasaray aleyhine bir yapı var. Her anlamda Galatasaray'ın aleyhine işleyen bir yapı var'' dedi.