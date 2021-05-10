Mucizeye inanan ve inandıran adam! 'Emre Belözoğlu'

Emre Belözoğlu göreve geldiğinde Fenerbahçe, lider Beşiktaş ile son dakikada bulduğu golle berabere kalmış ancak ikili averajı rakibine kaptırmıştı. Zirveyle puan farkı 5’ti ama Sarı- Lacivertliler’in 1 maç fazlası vardı. Belözoğlu, Erol Bulut’un ardından teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda, şampiyonluğa mucize gözüyle bakılıyordu. Ancak önce kendisi bu mucizeye inandı, ardından takımını inandırdı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, hemen ardından en çok eleştirilen konu olan ‘defansif, topu rakibe bırakan oyunu değiştirmek için kolları sıvadı.

Sonuçlar peş peşe geldi

Kendi deyimiyle büyük takıma yakışır bir şekilde topu bırakmayan ‘güçlü oyun’ oynayan bir Fenerbahçe yarattı. Artık sahada kontrolü elinde tutan bir takım, hocalarının söylediklerini harfiyen uygulamak için canla başla mücadele eden oyuncular vardı. Güzel skorlar peş peşe gelmeye başladı. Fenerbahçe, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin olduğu gecede Ankaragücü karşısında maça çok kötü başladı. 3. dakikada geriye düşen Kanarya, rakip oyuncuların son vuruşlardaki şanssızlığı sayesinde farkın açılmasından kurtuldu.

Maçı değiştiren hamle

Emre Belözoğlu hemen devreye girdi, 35. dakikada Gökhan Gönül, Mert Hakan’ın yerine oyuna girip sağ beke geçti, Ozan Tufan orta sahaya yerleşti. Bu hamle maçın kaderini değiştirdi. İkinci yarıda da önemli müdahaleler yapan Emre Belözoğlu; 1 gol, 1 asistle oynayan Valencia ile birlikte galibiyetin mimarı oldu. Kalan 2 maç öncesi zirveyle fark artık 2 puan. İpler hâlâ Beşiktaş’ın elinde ama Fenerbahçe, mucize şampiyonluğa hiç olmadığı kadar yakın.

Arda Erol