Yakışıklı oyuncu Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı ve ilk bölümden itibaren reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı yayından kaldırıldı. Dizinin başrol oyuncusu Nazlı'nın bir cümlesindeki hata nedeniyle yeni bir fragman yayınlandı.

SİLİNİP TEKRARDAN YÜKLENDİ

21 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden yayınlanan ilk fragmanında bir kanser hastanın MR sonuçlarını inceleyen Doktor Nazlı'nın "Tüm damarlar tümörlerle kaplı" yerine "Tüm tümörler damarlarla kaplı" demesi dikkatlerden kaçmadı. Bu hata nedeniyle Mucize Doktor'un FOX TV tarafından paylaşılan ilk fragmanı yayından kaldırılarak yeni bir fragman yayınlandı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mucize Doktor'un perşembe günü ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Ferman daha önce patolojiye gönderdiği Ali'yi cerrahi bölümüne geri alıyor. Selvi hemşirenin 'Umarım bir gün sana dokunmasına izin verebilirsin. O kadar hak ediyorsun' sözleri dikkat çekiyor. Nazlı ise deniz kenarında oturdukları sırada Ali'nin omuzuna başını yaslıyor ve ikili arasında romantik anlar yaşanıyor.