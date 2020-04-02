Son dakika Mucize Doktor haberi... FOX TV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Mucize Doktor'un yeni bölüm merakla bekleniyor. Bu sezon ekranlarda boy gösteren ve kısa süre içerisinde izlenme rekorları kıran dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile reytinglerde büyük başarı sağlıyor. Son olarak birçok dizi coronavirüs salgını nedeniyle setlere ara verdiğini duyurmuştu. Salgının yarattığı tehlikeler nedeniyle 2 Nisan Perşembe yayına gelmesi beklenen yeni bölüm FOX TV yayın akışında gözükmüyordu. Bunun üzerine dizinin hayranları bu akşam (2 Nisan Perşembe) dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırılıyorlar.

Bugün Mucize Doktor'un yeni bölümü yayınlanmayacak ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda bir açıklama yapılmadı. Sevilen dizi özel bölümü ile ekranlara gelecek.

Mucize Doktor neden yok? 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mucize Doktor dizisi ilk etapta çekimlerini 1 hafta boyunca durdurma kararı aldı. Ancak salgının devam etmesi nedeniyle durum değerlendirilerek çekimlerinin ertelenmesinin devam etmesine karar verildi.

Mucize Doktor 29. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Mucize Doktor yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli değil. Yapım şirketi ya da oyuncular tarafından herhangi bir açıklanma yapılmadı.



