Mucize Doktor, bir Amerikan tıbbi drama televizyon dizisi olan ve geçtiğimiz yılın en popüler dizisi seçilen The Good Doctor adlı diziden uyarlandı Ülkemizde de fırtına gibi esen dizi ilk iki bölümü ile reytinglerde ilk sırayı aldı ve bu akşam 4. bölümü yayınlandı. Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Reha Özcan’ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi hakkında merak edilenleri haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Mucize Doktor konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Mucize Doktor dizi Perşembe akşamları saat 20.00'de FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Mucize Doktor oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolün Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.