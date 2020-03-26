FOX TV'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor, 28. bölümü ile ekranlara geldi. Kardeşinin ölümü nedeniyle Ali Vefa'yı suçlayan babasının ortaya çıkmasıyla hastane karışır. Ani krizler geçiren Ali, babasının yaptığı onca kötülüğe rağmen tedavi arayışına girer ve Adil'le karşıya gelir. Ali'nin babasının hastanede yattığını öğrenen ve bu durumdan rahatsız olan Tanju, Adil'le sert bir tartışma yaşar. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Peki, Mucize Doktor 29. bölümde neler olacak?

Mucize Doktor 28. bölüm özeti

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor dizisinin 29. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.

Mucize Doktor dizisinin konusu ne?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

Mucize Doktor dizisinin oyuncuları

Mucize Doktor dizisinde başrolü Taner Ölmez üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor.



